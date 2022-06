Srbija, politika, devedesete: Beogradski krug, grupa intelektualaca koja se borila za drugačiju Srbiju

Pre 1 sata

„Možda vam se učini da to nije veliki broj, ali jeste, jer su to bila imena koja su nešto značila, bio je to otpor prema svemu što se dešavalo u sredini u kojoj smo živeli", objašnjava on.