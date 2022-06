Rusija, Srbija i Sergej Lavrov: Blokada vazdušnog prostora susednih zemalja sprečila dolazak ruskog ministra u Beograd

Dimitar Bečev, predavač Univerziteta Oksford, kaže za BBC na srpskom da tu postoji još jedna poruka, a to je da Rusija „još ima prijatelja i saveznika u Evropi".

Reakcije, najave i pozivi

On smatra da je zabrana dolaska u Srbiju u suprotnosti sa međunarodnim pravom, a da je do nje došlo zato što je Evropska unija posetu videla kao pretnju.

Glavni razlog, smatra Lavrov, jeste to što EU od Srbije traži da se opredeli za Istok ili za Zapad.

„Treba da postoji sloboda izbora partnera, za to se sam Zapad zalagao i on je sam uništio taj izbor", naveo je.

Nada se, kaže, da avion kojim će on leteti „neće biti podvrgnut sramoti zbog Brisela".

Gde je sve Lavrov putovao od početka rata?

Ipak, to nisu bila njegove jedine diplomatske aktivnosti u Antaliji - Lavrov se u Turskoj sastao i sa Mevlutom Čavušogluom, turskim šefom diplomatije.

Bečev kaže ukazuje na to da Srbija „nema nameru da Rusiji uvodi sankcije", a da u isto vreme sarađuje i sa Zapadom.

„Isto rade i Turska i Indija, balansiraju u tom sukobu - zanimljiva je to paralela".

„Indija je, kao što znate, uvek bila za rešavanje razlika i sporova dijalogom i diplomatijom", rekao je on.

Indija je do sada odbijala da osudi invaziju Rusije na Ukrajinu, ali jeste pozivala na „deeskalaciju sukoba".

Njihove veze sa Rusijom su do sada bile jake, ali Đukić kaže da je Indija trenutno „najbliža Zapadu" od kada je on prati.

On kaže da je Rusija mislila da će joj Kina i Indija biti zamena za evropsko tržište kada je reč o prodaji nafte.

„Međutim, to se ne dešava", kaže kratko.

„Kina ne želi da više nego sada zavisi od ruske nafte, što ne isključuje da će kupiti određenu količinu, a Indijci nešto više i to po veoma povoljnim cenama."

To su Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Oman, Kuvajt, Katar i Bahrein.

Šta dalje?

Da li to znači da je u toku diplomatska ofanziva na Beograd?

„Poseta Šolca je bila ranije dogovorena, on ju je odredio, a Vučić je u međuvremenu prihvatio posetu Lavrova, koju je Putin nametnuo."

„Zapad je do sada Srbiji gledao kroz prste, ali mislim da tu postoje neke granice i one su sada sve opipljivije - vidi se to svakog dana.