Košarka i plejof ABA lige: „Mnogi bi platili samo da ne sude derbi" - kako je biti sportski sudija u Srbiji

Pre 19 minuta

„Ovde se igra u kofu krvi, a ne za dva boda ili titulu. Igra se do poginuća, a ne zbog zabave i sporta kao širom sveta", kaže za BBC na srpskom Milan Mažić, bivši košarkaški sudija.

„Kao što igrači sanjaju da osvoje titulu, tako je i nama san da sudimo utakmice za titulu - finale, peti meč, to je kao dečački san", kaže Mažić.

„Međutim, to je na ovom prostoru otišlo toliko daleko da mnogi samo žele da se sklone. Platili bi samo da ne sude derbi."

„Svi kažu 'da nam to i to nije uradio sudija' i napravi se kalkulacija iz koje se obavezno izvuče benefit po njihovu ekipu", kaže Đurović.

„A da ima želje da sagledaju sopstvene slabosti, ne bi se dozvolilo navijačima da rade to što rade... Najbolji dokaz je ova košarkaška završnica."

Finale ABA lige i incidenti

Sudijska trojka, u sastavu Saša Pukl, Miloš Koljenšić i Tomislav Hordov, odmah je napustila teren, i to pod zaštitom pripadnika službe obezbeđenja.

„Uf, napetosti su došle do tog nivoa da su sve utakmice, zbog uslova u kojima su odigrane, bile neregularne na svoj način", smatra Mažić.

„Svuda se igra plej-of i masovno se događaju pobede u gostima, samo je kod nas to nemoguće - videli smo i sad šta znači domaći teren i koliki su to pritisci", dodaje.

Kako je biti sudija u Srbiji

„Međutim, kada na teren dolete mobilni telefon, staklena flašica ili punjač za telefon, što smo sve do sada viđali, pa to nekoga pogodi u glavu, to i te kako utiče na regularnost."