Dobri Isak, muzika i Niš: Šta jugoslovenski Džoj Divižn krije iza tamnih naočara

Pre 1 sata

Niš, osamdesetih...

Bend je osnovao Predrag Cvetičanin, a glavni uzor bio im je Velvet Andergraund ( Velvet Underground ), američki rok sastav predvođen Luom Ridom, aktivan od sredine šezdesetih do sredine sedamdesetih godina prošlog veka.

Usledile su i prve svirke u Nišu sa raznim novotalasnim bendovima, na najrazličitijim mestima u gradu - od fakulteta do velikih koncertnih prostora.

„Bili smo baš nesrećni što Niš nema koncertne, ni medijske potencijale kao što ih imaju Beograd, Zagreb ili Ljubljana, ali kad uporedim sa ovim danas, to je bilo fantastično", naglašava Cvetičanin.

„Ono što je nas bolelo, mislim da je to u pesmama očigledno, to je naš grad, kome pripadate u potpunosti i kome ne pripadate uopšte", ističe Cvetičanin.

Iako to nije bila ideja, bend je uglavnom funkcionisao kao trojac

Od Knjaževca do Zagreba

Prvu zapaženiju svirku van rodnog grada imali su na Omladinskom festivalu u Knjaževcu 1985, koji im je doneo nastup u Splitu na Danima Novih omladinskih novina (NON).

U finalu su svirali kao trio, a binu su delili sa bendovima Let 2 (kasnije Let 3) iz Rijeke, Oktobar 1864 iz Beograda, Mizarom iz Skoplja i još dva zagrebačka benda.

„Posle toga snimate ploču i postajete profi bend ili se raspadate, mi smo imali mnogo pretpostavki za raspad, jedino što smo imali to je dobra muzika i mišljenje da je ta muzika pitanje života i smrti.

„Meni je sada sa 59 godina smešno to, ali tada nije bilo", dodaje Cvetičanin.

Raspadu benda, kaže, doprinelo je i to što nisu ni imali vlastite instrumente, stalnog četvrtog člana, kao ni menadžera „koji bi išao po medijima i diskografskim kućama".

Markizova soba i Radio Niš

„Imajući u vidu uslove, to zvuči neverovatno", kaže Cvetičanin.

Iako je tiraž bio samo 100 komada, kaseta je doprla do svih delova Jugoslavije prvenstveno zahvaljujući ljubljanskom ŠKUC-u (Študentski kulturni center) preko koga je distribuirana.

„Ni sad ne znam ko mi je to poslao, a ne znaju ni članovi benda, što je najsmešnije", govori Ambrozić za BBC na srpskom.

Jugoslovenski Džoj Divižn

„I mislim da se tu povezala ideja o Dobrom Isaku i Džoj Divižnu", smatra on.

„Ništa to nije namerno, ja sam bariton, a i verovatno od hiljadu sati slušanja svega toga, prosto ušlo u uvo."

U njihovom pesmama vide se, kaže, i drugi uticaji, jer „ništa manje nisu voleli" i druge britanske bendove poput Gang of Four i The Cure.