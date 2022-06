Nikola Jokić i reprezentacija Srbije: Veliko pojačanje za „orlove" - MVP NBA lige igra na Evrobasketu

Pre 20 minuta

Ljubitelji košarke u Srbiji se nadaju da bi reprezentacija uz Jokićevu pomoć mogla do zlata na Evrobasketu

Evropsko prvenstvo biše održano od 1. do 18. septembra, a Jokić će tokom leta nastupiti i u jednom od „prozora" kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2023. godine.

„Jokić će od prvog dana kada to NBA pravila budu dozvoljavala biti sa nacionalnim timom", izjavio je Dragan Tarlać, direktor nacionalnog tima.

Visoki Somborac je do sada za Srbiju nastupao dva puta - na Olimpijskim igrama 2016. i Svetskom prvenstvu 2019. godine, gde ima jedno srebro.

Ljubitelji košarke zbog toga maštaju da bi „orlovi", predvođeni selektor Svetislavom Pešićem, posle duge „srebrne ere" konačno mogli do zlata.

Kakav je raspored?

Bogdanović je sredinom juna operisao koleno i očekuje se da se potpuno oporavi do početka nove sezone NBA lige, ali su male šanse da nastupi na Evrobasketu.

„U ovom trenutku, najvažnije je da se on oporavi i vrati na teren u punom sjaju, a kada će to biti nije do kraja izvesno, jer procene na današnji dan mogu biti samo okvirne", kaže.