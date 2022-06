Saobraćaj i Srbija: Zašto je put do obilaznice oko Beograda toliko dug

Aleksandar Vučić i ministri na otvaranju deonice obilaznice od petlje Orlovača do tunela Straževica

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je 15. juna otvorio još jednu deonicu, od petlje Orlovača do tunela Straževica na jugu Beograda, dugu četiri kilometra.

Ukupna dužina obilaznice od Batajnice, preko Ostružnice i Bubanj Potoka, do Pančeva trebalo bi da iznese 69 kilometara, dok je u saobraćaj za sada pušteno nešto više od polovine.

Vučić je na otvaranju poslednjeg sektora takođe najavio da će obilaznica do Bubanj Potoka biti završena do kraja marta 2023.

Preko preče, naokolo bliže

Inženjer Ignjatović kaže da je jedan od glavnih razloga višedecenijske gradnje obilaznice to što je „sve zavisilo od države i ministarstva građevine", pa i stranaka na vlasti koje su se smenjivale.

„Prvih pet godina posle Miloševićeve vlasti, nikoga to nije interesovalo", dodaje Ignjatović.

Ipak, do 2005. u saobraćaj je puštena deonica od Dobanovaca do Ostružnice i popravljen je most preko Save kod ovog naselja.