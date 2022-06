Video igre, LOL, Zvezda i Partizan: Da li je prvi virtuelni večiti derbi vesnik uspona esporta u Srbiji

Pre 22 minuta

Duga istorija večitih derbija videla je mnoge golove u 90. minutu i koševe u poslednjim sekundama, ali nijedan meč do sada nije rešen - teleportom.

Prvi esport večiti derbi u istoriji je u toku, i to u video igri Liga legendi (League of legends), poznatoj kao LOL, a situacija je prilično napeta - Zvezdin neksus velikih 40 sekundi nema ko da brani, da li je to dovoljno za pobedu crno-belih?