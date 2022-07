Putovanja i saobraćaj: Četiri stvari na koje vozači treba da obrate pažnju ako su automobilom krenuli na letovanje

Pre 50 minuta

Leto je počelo, temperature rastu, a život na užarenom gradskom asfaltu postaje sve nepodnošljiviji, što Đorđa Naumovića, ličnog trenera iz Pančeva, navodi na sve intenzivnije razmišljanje o tome gde i kako otići na more.

Dok još vaga gde će letovati, ovaj 25-godišnjak zna da će na put krenuti automobilom, kojim se i prošle godine dovezao do Crne Gore.

„Prošle godine smo radili mali servis pre puta, proveravali i menjali ulje, gume, sisteme za kočenje i hlađenje", priseća se on spiska obaveza pred odlazak na prošlogodišnje letovanje.

Proverava se i menja motorno ulje, filteri za vazduh i gorivo, grejači, tečnost za kočnice i hlađenje automobila, kao i svećice, za šta vlasnici automobila moraju da izdvoje od 50 do 80 evra.

Za dan iznajmljivanja krovnog kofera sa nosačima, koji su neophodni kako bi se on montirao na automobil, potrebno je izdvojiti oko 800 dinara po danu.

Kako uštedeti na putu?

Put automobilom od nekoliko stotina kilometara do letovališta podrazumeva potrošnju desetine litara goriva, a koliko će putnici potrošiti novca zavisi od mnogih faktora.

Prilagođavanje brzine jedan je od osnovnih mehanizama štednje i, iako zavisi od vrste vozila, pokazalo se da je kretanje brzinom od 70 do 80 kilometara na čas najekonomičnije, pokazuju podaci specijalizovanog britanskog sajta RAC cars .

Sličan savet dobio je i 25-godišnji Đorđe kada je prošle godine kretao na put do Crne Gore.

„Stric mi je rekao da namestim tempomat na 110 kilometara na sat, da je tako najbolje i meni se to pokazalo dobro", objašnjava ovaj Pančevac.

Pre polaska na put treba proveriti i pritisak u gumama, a kako su prilikom polaska na letovanje mnogi automobili dodatno opterećeni prtljagom i putnicima, on bi trebalo da bude na gornjoj preporučenoj granici.

Gde natočiti gorivo?

U bivšim Jugoslovenskim republikama 21. juna došlo je do novog skoka sena benzina i dizel goriva, pa malo matematike u danima pre nego što se otisnu na letovanje turistima može uštedeti i više desetina evra.

U ovim državama Evropske unije najviše dozvoljene cene regulisane su uredbama vlade, dok u Bosni i Hercegovini to nije slučaj, pa se litar benzina može kupiti po ceni od 1,64 do 1,82 evra, a dizela za 1,70 do 1,84 evra, pokazuju podaci sa benzinskih stanica za 18. jun, koje je prikupila Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine.