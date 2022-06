Košarka i Majami Hit: Priča o Nikoli Joviću i NBA draftu - „bio je dete, postao momak i zna šta želi - NBA ligu"

Pre 5 sati

„Šta ako ga upoznaš tako što on blokadom tvoju loptu pošalje u tribine - da li je to u redu", pita ga novinarka.

„Uh, nisam baš siguran u to", odgovara Jović, uz osmeh od uva do uva.

Kako je Jović stigao do NBA lige

A pozicija plejmejkera uglavnom je rezervisana za one najveštije, koji organizuju napade tima, iako se dešava da to ponekad, zbog velikog znanja, rade i drugi igrači poput Jokića.

„Rekao bih da je Jovićev zaštitni znak upravo to - on je pravi košarkaš", kaže Jovanović.

Ko je Nikola Jović

„Kao i većini mladih igrača, njegove emocije više osciliraju, što to je i normalno, ali mislim da je on i to poprilično unapredio."

„Ali da bi neko došao do situacije u kojoj se on našao, dete mora daleko brže da odrasta nego njegovi vršnjaci... Mora brže da uđe u ulogu odraslog čoveka", smatra.

„Za jako kratko vreme je prešao put od deteta do - neću da kažem odraslog momka, jer on to još nije - ali do momka koji je spreman da se žrtvuje da bi napravio velike stvari."