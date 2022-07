Železnica, Srbija: Podzemna stanica Vukov spomenik prošla je put od velelepnog do gotovo pustog objekta

Pre 36 minuta

Stanica nekad

Do završetka radova, Jugoslavija je, umesto šest, imala dve savezne republike.

Koliki je to bio novac u doba jedne od najvećih kriza u Srbiji, pokazuje podatak da je tokom 30 godina izgradnje , do 2007. godine u stanicu Prokop, uloženo 900 miliona evra.

Pokretne stepenice vode do perona na dubini od 44 metra

Da se stigne do dole, potrebno je minut i 20 sekundi.

„Činjenica da je naša zemlja jedan ovakav projekat uspešno realizovala u vreme i u godinama kada se nalazimo pod potpunom međunarodnom blokadom i dosad nezapamćenim pritiskom, dokazuje da to nije moglo da postane smetnja da Beograd zaista dobije tu najlepšu i najmoderniju podzemnu stanicu u Evropi.

„Ljudi su to prihvatili izvanredno i kompletna javnost, naravno, da budemo realni, svaka politička struktura će to staviti u svoj marketing, što se događalo i tada i posle i danas, to je svuda u svetu tako", ističe Čović za BBC na srpskom.