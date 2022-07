Nevreme i Srbija: „Voda nam izbija iz zidova, jednom ćemo potonuti kao Titanik"

Pre 42 minuta

„Celu noć je trajala borba, u ulazu u zgradu je bila voda do kolena", navodi Marija Đikić.

„Svi šahtovi u ulici su bili zapušeni, kada je počela oluja, moj sin i ostali stanari su sa grabuljama sve to otpušavali", kaže ona.

„To je poplava bila, voda mi je na ulici bila do kolena."

Priča prva - voda iz zidova

Stanari zgrade u tom trenutku tuda normalno prolaze, iako su nekoliko sati ranije gazili u vodi do članaka.

U podrumu njene zgrade je za to vreme prilično živo.

On izjave o situaciji u zgradi posle poplave, ističe, ne može da daje, zato što je upravnik zgrade to zabranio, a on je trenutno na razgovoru sa nadležnima zbog svega što se dogodilo.