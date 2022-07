Korona virus, omikron i Srbija: Sedmi talas kovida - pet stvari koje treba da znate

Pre 26 minuta

1) Koji je ovo soj i koliko je opasan?

Kako kaže, on lako može dovesti do velikog broja inficiranih, pa se kod dela zaraženih mogu javiti i veoma teški oblici koji zahtevaju hospitalizaciju.

2) Zašto je došlo do porasta broja zaraženih?

U procentima, to znači da se u Srbiji do sada vakcinisalo 47 odsto ljudi, dok je svetski prosek 62 odsto.

3) Kako se zaštititi?

„Preporučujemo svim građanima koji nisu vakcinisani da to sada učine, a oni koji su se vakcinisali sa dve doze treba da prime buster i to prvu buster dozu najmanje tri meseca od poslednje vakcinacije", naveli su nedavno iz Batuta.

„Što se tiče maski, treba nositi iste one kao i do sada, samo je važno da se jedna maske ne koristi više puta", kaže Adžić Vukićević.

„Neophodno je da ljudi koji se do sada nisu vakcinisali to učine", ističe.

4) Kakva je situacija u bolnicama?

5) Dokle će ovaj talas trajati?

Iskustvo drugih zemalja, kaže Jovanović, ukazuje na to da bi talas ove podvarijante virusa mogao da traje osam do deset nedelja.

„Sve podvarijante omikron varijante virusa do sada su dovodile do blažih oboljenja u odnosu na prethodne, ali su isto tako dovodile i do teških bolesti i smrti, kao i do produženog ili dugotrajnog kovida", kaže Đurić.