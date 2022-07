Dolar i evro: Šta znači jačanje američke valute za ljude, a šta za državu Srbiju

Ipak, prvi put za dve decenije, dolar se izjednačio sa evrom, od koga je godinama unazad bio slabiji za deset do 15 odsto.

Prema poslednjim raspoloživim podacima za maj 2022, koje je Narodna banka Srbije dostavila BBC-ju, „manje od 20 klijenata i to pravnih lica u Srbiji ima kredite u američkim dolarima".

„Cena sirove nafte i gasa se tradicionalno izražava u dolarima", kaže on.

„Stoga, ako dođe do jačanja kursa dolara prema dinaru od deset procenata, isto toliko će poskupeti nafta i gas, pod pretpostavkom da njihova cena na svetskom tržištu ostane nepromenjena."

Zašto je porasla vrednost dolara?

Da li zadužene čeka 'švajcarski scenario'?

„Federalne rezerve SAD (FED) su se agresivno upustile u borbu sa inflacijom, za razliku od Evropske centralne banke (ECB) i učinile sopstvenu valutu atraktivnijom", kaže on.

„Svi ostali krediti, u dinarima, pa i u drugim valutama, čine do jedan odsto ukupnog broja stambenih kredita", dodaju iz Udruženja za BBC.

Ekonomski podaci o privredi Srbije su u porastu, ali to ne znači da građani bolje žive.

Od gasa do nafte - koliko će poskupeti energenti?

„Cene energenata su na izrazito visokom nivou i verovatno se neće značajnije spustiti, osim u slučaju prekida rata u Ukrajini ili izbijanja jače recesije koja bi suzbila tražnju", objašnjava on.

Ko bi mogao da profitira?

„Na nešto nižem nivou, moguće je naći ekonomske dobitnike mimo naftnih kompanija, a to su sve firme koje izvoze na američko tržište, odnosno prihoduju u dolarima, dok troškove plaćaju u drugoj valuti."

„Ali to ne znači da nije moguće naći manje pojedinačne dobitnike jačanja dolara poput IT firmi i frilensera u ovoj branši koji primaju plate u dolarima", dodaje on.