Srbija, žene i nasilje u porodici: Leskovački primer - „ispunjeni svi uslovi" konkursa, a novac dobilo udruženje osuđenog nasilnika

Pre 31 minuta

Apsurd

„Zamislite da je neko osuđen za silovanje i izađe iz zatvora i sutra osnuje udruženje neko koje se bori protiv silovanja i on je zakonski zastupnik i pruža podršku žrtvama među kojima su možda žrtve koje je on silovao.

„Razumete li koliki je to apsurd, to ne bi smelo po međunarodnim standardima da se desi, jer ako radite u oblasti za sprečavanja nasilja nad ženama, ne možete biti osuđeni za to delo", kaže Lacmanović za BBC na srpskom.