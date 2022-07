Srbija i gluma: Zoran Radmilović - „Bio je na sceni ono što su Brazilci u fudbalu"

Pre 34 minuta

„Zoran je tog dana igrao kao i inače, ja nisam video ništa drugačije na toj predstavi. Jedino se desilo ono što se nikada ranije nije desilo - nije me sačekao da ga vozim kući.

„To je bio poslednji naš susret, gledao sam njegova leđa kako odlazi iz pozorišta, ne sluteći da je to zauvek", priča Mihailović, sedeći na klupi pred službenim ulazom pozorišta Atelje 212 u Beogradu, kraj vrata sa kojih je poslednji put video Radmilovića.

'Radmilovićev način glume bio je kao kada Brazilci igraju fudbal'

„Delim ljude na one koje pamtim sa osmehom i na one kojih se ne sećam zato što su bili namrgođeni. Njega pamtim sa radošću i sa osmehom", priča Kovačević za BBC na srpskom.

„Njegov način glume bio je kao kada Brazilci igraju fudbal. On je na jednom kvadratnom metru mogao da odigra nešto za šta je nekom glumcu potrebna cela scena.

„Dođem u garderobu, on je već tu. Kažem mu 'Zdravo, Zoki'. On odgovori samo 'Zdravo'. Onda ga čuješ kako sam za sebe kaže 'Ja sam čovek sa incidentom na licu'. To je bio uvod u predstavu.