Poskupljenje struje u Srbiji: Hoće li se isplatiti grejanje na električnu energiju ove zime

Pre 1 sata

„Ali i tada odvajamo sa strane za zimski račun, koji je često do pet puta veći. Ne znam gde ćemo izdvojiti još i za nova povećanja."

Iz Fiskalnog saveta su početkom jula tražili da struja poskupi od 15 do 20 odsto, dok je Zorana Mihajlović, ministarka energetike, krajem istog meseca dala novo predviđanje - podizanje cene kilovata za deset odsto.

Na dan kada je objavljeno da će struja poskupeti od 1. septembra, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da to „neće ugroziti životni standard građana, čak ni onih najsiromašnijih", preneo je RTS .

„I što se tiče gasa, rekli smo da će to biti minimalno povećanje cene (devet odsto), to je neverovatno imajući u vidu da su u pojedinim zemljama cene gasa skočile za 350 do 1.000 odsto, kod nas ispod 10 odsto za građane.