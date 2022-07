Šodroš survajvor kamp, Novi Sad na vodi, „zgubidani" i protesti - zašto je napeto u Srpskoj Atini

Pre 28 minuta

U Generalnom urbanističkom planu (GUP), koji daje okvir na koji način će se grad razvijati do 2030, navodi se na koji način će ta oblast biti uređena.

Upravo je usvajanjem spornog GUP-a 21. jula situacija eskalirala - došlo je do protesta i fizičkog sukoba aktivista sa privatnim obezbeđenjem i policijom.

„Iako je ugroženo vodno zemljište najveća tačka sporenja, ceo predloženi GUP do 2030. godine je udovoljavanje investitorskom urbanizmu", kaže za BBC na srpskom Daniela Stojković Jovanović, jedna od autorki Inicijative za zaštitu prirodnog javnog dobra Kameničke ade, Dunavca, Šodroša i Ribarskog poluostrva.

„Mene to ni najmanje ne uzbuđuje, niti me nervira, niti imam dileme - četvrti most će biti izgrađen", navodi gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.