Srbija, hrana i klimatske promene: Šta je regenerativna poljoprivreda i kako bi mogla da pošalje plug u istoriju

Pre 38 minuta

„Videli smo da je ovo dobar sistem koji pije vodu i daje rezultate - prinos ne trpi, može dosta da se uštedi na gorivu i radnoj snazi, a i već u prvih par godina smo imali odlične rezultate sastava zemljišta", kaže on.

Ugljenik i azot u zemlji, umesto u vazduhu

Do oslobađanja ugljenika iz zemljišta u atmosferu dovode tradicionalni načini obrade zemlje, pre svega duboko oranje poljoprivrednih parcela, kaže Bogdan Garalejić iz Instituta „Tamiš".

„Duboko oranje dovodi do razgradnje humusa, koji je jako važan za proizvodnju, zbog prodora velike količine kiseonika u zemlju, ali se tim procesom i oslobađa ugljen-dioksid u atmosferu, čime se nanosi šteta prirodi", objašnjava on za BBC.

Paljenjem ostataka se uništava i do tri tone humusa po hektaru, dolazi do štetnih emisija azota u atmosferu, a neretko može dovesti i do požara većih razmera, rekli su iz Ministarstva zaštite životne sredine za list Politika.