Jugoslavija, Amerika, muzika: Kako je album jugoslovenskog emigranta Branka Mataje postao muzičko otkriće u 21. veku

Jedan trpezarijski sto i gitara

'Da sam imao papire ne bih uopšte bio u logoru'

Pokušao je da im objasni da mu je majka rođena u Americi i da tehnički i on ima njihovo državljanstvo, međutim nije imao papir da to i dokaže, objašnjava njegov sin.

Igla klizi po ploči, umirujući tonovi gitare ispunjavaju prostoriju

„Kada slušate, recimo, kako je on obradio pesmu Tamo daleko , imate utisak da vas vodi zvuk mandoline, a ne bas gitara, plus je on to upotpunio elementima bluza, arapske i indijske muzike.

„I ne samo to, tehnika kojom se on služio i način na koji je on to snimao, to je za one godine bilo jako napredno", ističe ovaj diskograf.