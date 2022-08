Srbija i LGBT: Sve što do sada znamo o prvom Evroprajdu u Beogradu

Od Prajda prekinutog zbog nasilja, preko šetnji uprkos nasilju, do niza Parada ponosa bez incidenata, ali uz veliku policijsku zaštitu - borba za LGBT prava u Srbiji prešla je dug put, koji je na kraju doveo do prvog Evroprajda u jugoistočnoj Evropi.

Beograd će od 12. do 18. septembra biti domaćin Evroprajda, međunarodnog događaja posvećenog LBGT pravima, koji se svake godine održava u nekom od gradova u Evropi.

„Ustajem i kunem, prokleću sve one koji organizuju i koji budu učestvovali u takvom nečemu - toliko mogu, da imam oružje i tu bih silu upotrebio, ali ga nemam", izjavio je nedavno.

„Pominjanje deteta, koje je za svaku osudu je kao užareni štap uboden u oko. Užasno su me pogodile reči da su moji roditelji i preci koljači srpskog naroda. Sve je to, međutim, nebitno. Nama ne treba da se svađamo, jer moramo da se borimo za mir i našu Srbiju", rekla je ona .

Ruta se zna, ko sve dolazi od zvaničnika - ne

Kolona će proći Dečanskom do Trga republike, pa preko Studentskog trga, Uzun Mirkove, Pariske, i Bulevara vojvode Bojovića do „Prajd Parka" na Kalemegdanu, gde će biti žurka.

„Ako postoji otvoren grad u regionu, to je grad Beograd", rekao je Šapić.

Šapićeve izjave naišle su na burnu reakciju LGBT zajednice, na šta je on kasnije odgovorio da „stvarno ne zna zašto su ljudi na njega kivni".

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je ranije takođe izjavljivao da neće da šeta na Prajdu, ali da garantuje prava onima koji to žele.

Od 12. do 18. septembra biće organizovani i brojni drugi događaji, poput tribina, izložbi, predstava, koncerata i filmskih projekcija.

Ko je za, a ko protiv?

„Molim organizatore da odustanu od skupa, a ako neće, zamolio bih državu da razmisli da li ona to da otkaže, jer besmisleno je da se ovde pravi takva tenzija oko periferne, idiotske teme", naveo je Đukanović za televiziju Hepi.

Jedan od lidera opozicionog pokreta Ne davimo Beograd Dobrica Veselinović za to vreme smatra da gradonačelnik Šapić treba da pomogne organizatorima Evroprajda.

Hronologija LGBT+ prava u Srbiji

Bezbednost

„Ana Brnabić je 2017. godine postavljena za premijerku Srbije, čime je postala prva žena i prva gej osoba na toj funkciji, ali uprkos ovoj prekretnici, zemlja još nije potpuno bezbedna za LGBTI+ osobe, iako je to uglavnom problem u manjim gradovima", dodaju.

„Ali mogao da savetujem sve kojima padne na pamet da koriste bilo kakvo nasilje, a to je da to ne rade", kaže on.