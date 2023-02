Srbija, ekonomija i životna sredina: Kakva će biti sudbina projekta „Jadar" kompanije Rio Tinto

Zbog velikih protesta ekoloških organizacija i dela građana i meštana sela kod Loznice na zapadu zemlje, gde je bio planiran rudnik, vlasti u Srbiji tvrde da su odustale od projekta, ali je predsednik Aleksandar Vučić u više navrata potom govorio da je to bila velika greška.

Ipak, do danas ta inicijativa nije došla na dnevni red Skupštine Srbije.

Kakav je trenutni status projekta Jadar?

Dok iz vlade tvrde da je projekat obustavljen, predsednik Srbije kaže da je to bila „greška".

„Obustava bi mogla da bude privremenog karaktera, jer je projekat moguće ponovo pokrenuti u veoma kratkom roku, ako za to postoji politička volja", kaže advokat Sreten Đorđević za BBC na srpskom.

„Nismo počeli radove na projektu 'Jadar'. Realnost je da je to neverovatan resurs. To treba svetu, potrebno je Srbiji.

„Moramo da smislimo kako da to uradimo. Jedino što bih danas rekao je da nismo odustali", rekao je Stošholm, preneo je Rojters .

Iako se u skupštini do sada nije razmatrala narodna inicijativa, litijum jeste bio tema na posebnoj sednici o Kosovu početkom februara 2023 .

„Uspeli su da nas rasture, da nas unište strane službe i da nas ubede u to da budemo toliko glupi da poverujemo u to, a da nijedna druga zemlja na svetu od toga nije odustala", rekao je .

„Imamo veliki broj investicija u automobilskoj industriji. među kojima je i Srbija, a svi znamo koliko je litijum važan za buduću mobilnost i baterije za mobilne telefone, pa je i to bila tema naših razgovora", rekla je ona u septembru 2021 .

Šta traže ekološki aktivisti?

U sredu, 22. februara 2023, udruženje Kreni-promeni i Savez ekoloških organizacija Srbije (SEAS) ponovo su predali Skupštini Srbije inicijativu, tražeći konkretan odgovor zašto do sada nije stavljena na dnevni red zasedanja.

„Oni su to predali još onda i nikada nisu završili taj postupak do kraja. A šta ja vidim u međuvremenu? Da to njih uopšte ne zanima", izjavio je Vladimir Orlić, predsednik parlamenta krajem godine.