Zvezda - Makabi Haifa, Partizan - Artmedija: Da li bol ikada prestane (i kako se sportisti oporave)

Pre 35 minuta

Golovi u 90. minutu i koševi u poslednjoj sekundi, za pobedu ili prolaz dalje, neki su od najlepših stvari u sportu, ali biti na pogrešnoj strani tih trenutaka zna da bude prilično bolno - fudbaleri Crvene zvezde upravo to su iskusili.

Milan Pavkov, krupni golgeter, godinama im je donosio veliku radost - posebno u meču protiv Liverpula, kao i u nekoliko večitih derbija - pa su se nadali da bi sada to mogao da ponovi.

„Izuzetno je teško sada igrati, pogotovu što je uskoro ide derbi, ali igrači su profesionalci, moraju što pre da to stave sa strane... Ima vremena za tugovanje", kaže za BBC Dragan Mladenović, bivši fudbaler, a danas direktor Zvezdine omladinske škole.

„Posle četiri dana smo igrali protiv OFK Beograda i izgubili smo, igrači su i dalje bili pod utiskom - bio je to veliki psihološki udarac", kaže Vermezović.

„Sa jedne strane to dovodi do razočaranja navijača, trenera, saigrača, ali je to često i mnogo više od toga - gubi se ideja o timu, sebi u tom timu, o budućnosti i planovima.