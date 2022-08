Evroprajd 2022 u Beogradu: Od otkazivanja do obilaska manastira i širenja majmunskih boginja - pet (dez)informacija o Paradi ponosa

Pre 8 sati

Do prvog Evroprajda u jugoistočnoj Evropi sve je manje vremena, ali je na internetu i u medijima sve više (dez)informacija o tome šta sve on podrazumeva.

Beograd će od 12. do 18. septembra biti domaćin Evroprajda, međunarodnog događaja posvećenog LBGT pravima koji se svake godine održava u nekom od gradova u Evropi.

O otkazivanju Prajda

„Gej parada u Srbiji neće biti održana zbog trenutne bezbednosne situacije u zemlji i to je zvanična odluka", naveo je Vučićević.

Međutim, organizatori su to demantovali.

Međutim, najviši državni zvaničnici do sada nisu izričito rekli da li će Prajda biti.

„Ne cenim nikoga ko govori o Evroprajdu, ni one koji ga napadaju ni one koji ga hvale, imamo mnogo prečih briga", izjavio je predsednik Srbije i lider SNS-a Aleksandar Vučić.

„Poslednju informaciju dobili smo od Vučića, koji je rekao da će nadležne institucije u narednom periodu doneti odluku, ali nema indicija da će Prajd biti zabranjen, niti da se to uopšte uzima u obzir."

Za to vreme na otkazivanje Prajda pozvalo je nekoliko desničarskih organizacija i stranaka, kao i član Predsedništva vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Vladimir Đukanović.

„Molim organizatore da odustanu od skupa, a ako neće, zamolio bih državu da razmisli da li ona to da otkaže, jer besmisleno je da se ovde pravi takva tenzija oko periferne, idiotske teme", naveo je Đukanović za televiziju Hepi.

O obilascima manastira

Iz Hepi gej travela nisu odgovorili na pitanja BBC-ja na srpskom do trenutka objavljivanja teksta.

„Kada odete u Pariz posetite Notr Dam, bez obzira da li ste otišli na Gej prajd ili u neku običnu posetu, kao što posetite i Aja Sofiju u Istanbulu - to nije nikakva provokacija."

O širenju majmunskih boginja

„Manifestacija treba da se održi, ali naše zdravstvene vlasti treba da budu pripremljene za to, da ne bude krajem septembra - šta nam bi, kako nam se to desilo", izjavio je epidemiolog Zoran Radovanović.

Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut" objavio je nedavno da je do 17. avgusta registrovan 31 potvrđeni slučaj majmunskih boginja.

„Prvi put se tokom aktuelne epidemije registruju smrtni ishodi van Afričkog kontinenta na kome je bolest do sada bila endemska, i to dva u Španiji i po jedan u Brazilu i Indiji."

Organizatori Prajda za to vreme navode da im je bezbednost učesnika u svakom smislu, pa i zdravstvenom, od najveće važnosti.

„Ono što me brine je to što određeni protivnici Evroprajda koriste to kao povod za otkazivanje manifestacije".