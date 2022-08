Evroprajd i Srbija: Vučić najavio otkazivanje Parade ponosa, organizatori kažu da je to kršenje Ustava

„Premijerka i članovi Vlade će obrazložiti sve to u skladu sa kojim zakonom, biće otkazana ili odložena Parada ponosa zakazana za septembar mesec, ili kako se već to zove", rekao je Vučić.

Evroprajd, međunarodni događaj posvećen LBGT pravima, koji se svake godine održava u nekom od gradova u Evropi, ove godine je planiran u Beogradu od 12. do 18. septembra.

Vučić je rekao da se Evroprajd ne može održati u političkoj situaciji u kakvoj se Srbija trenutno nalazi - od energetske krize do Kosova.

„Ne znam zašto je predsednik dao takvu izjavu, on odlično zna da je to protiv Ustava", rekao je Mihajlović za list Vreme.

„Nije to pitanje da li su oni jači, jednostavno u nekom trenutku ne možete sve da postignete i to je to", rekao je Vučić.