Međunarodni dan jednakih zarada: Zašto žena radi 35 dana duže da bi zaradila platu muškarca u Srbiji

Pre 19 minuta

'Zabranili su mi da pričam o plati sa kolegama'

Zašto su žene i dalje manje plaćene nego muškarci?

Globalno, žene na kućne poslove troše tri puta više vremena nego muškarci, dok na plaćenim angažmanima imaju od 16 do 35 odsto manju zaradu, pokazalo je istraživanje UN-a o uticaju pandemije korona virusa na žene (Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Women) za 2020. godinu.