Rat u Ukrajini: Ko su Rusi koji stižu u Beograd dan posle objave o delimičnoj mobilizaciji

Pre 33 minuta

Mnogo ljudi sa kartama kupljenim mesecima unapred i tek pokoji mladić koji je kofere spakovao u poslednji čas pred poletanje - to su putnici koji pristižu u Beograd direktnim letovima iz Rusije, samo dan pošto je ta zemlja proglasila delimičnu mobilizaciju.

U kratkom roku prevalio je put od 700 kilometara iz rodnog grada do Sankt-Peterburga samo da bi se ukrcao na jedini let za koji je uspeo da kupi kartu.

Kompanija Er Srbija (Air Serbia), koja leti do tri ruska grada - Moskva, Sankt-Peterburg i Kazanj, saopštila je da većina letova u septembru bila rasprodata „već duže vreme".

'Više sam bio uspaničen, nego što je bilo problema na granici'

„Na pasoškoj kontroli su me površno ispitivali, pitali su me u koju kategoriju rezervista spadam i pustili me.