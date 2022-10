Srbija i vaterpolo: Kraj ere - Dejan Savić posle 10 godina otišao sa mesta selektora

Pre 1 sata

Ko je Dejan Savić?

Na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. Srbija je osvojila bronzanu medalju kada je selektor bio Dejan Udovičić, ali je on krajem oktobra iste godine smenjen posle zahteva igrača, kako su pisali mediji.

Iako je olimpijski turnir u Rio de Žaneiru bio turbulentan po Srbiju, bila je čak na ivici ponora, uspela je da stigne do finala u kojem je savladala Hrvatsku 11:7.

Smena generacija

Koliko mu je bilo stalo do njih pokazuje i primer kada je na dodelu jednog priznanja došao u majici na kojoj je bila odštampana fotografija igrača i ispisano velikim slovima:

„Pre svega sam im trener. U odlučujućim momentima to je bitna stavka koja mora da se zna. Ali, u 'stanju mirovanja' mogu da budem najbolji prijatelj, ali, ne daj bože, i najgori neprijatelj.

„Imali smo i te situacije, ali to je sastavni deo svakog posla. Ne može uvek da bude prava linija, mora da dođe do uspona i padova, pa ako ništa drugo i da veštački bude izvedeno da dođe do padova", rekao je Savić u intervjuu za portal MONDO 2017. godine.