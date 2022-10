Izbori u Bosni i Hercegovini: Šta znače pobeda Denisa Bećirovića i poraz Bakira Izetbegovića

Pre 1 sata

Kada je Denis Bećirović u sarajevskom hotelu Holidej In prvi put u izbornoj noći izlazio pred medije, bio je praćen aplauzom, sevanjem bliceva i škljocanjem fotoaparata, ali i pesmom daleko poznatom širom regiona - „Zemljo moja".

On je u toj trci bio bolji od Bakira Izetbegovića, lidera Stranke demokratske akcije (SDA), koja je u poslednjih 25 godina gotovo neprekidno na vlasti u BiH, pokazuju preliminarni podaci Centralne izborne komisije .

Za to vreme, Željka Cvijanović i Željko Komšić su slavili u trci za članove Predsedništva iz redova Srba i Hrvata, dok je borba za funkciju predsednika Republike Srpske - ili predsednice - tesna.

„Ne bih rekao da su ovi izbori doneli neke velike novine, ali verujem da će one pre svega uticati na relaksiranije odnose unutar Predsedništva BiH", kaže Slavo Kukić, akademik i profesor na Ekonomskom fakultetu u Mostaru, za BBC.

Šta znače promene u Predsedništvu BiH

„Ovo je kazna birača zbog neprimerene kampanje ljudi iz SDA, koji su slali morbidne poruke i uzimali za pravo da su samo oni patriote, a svi koji su protiv njih to nisu", smatra Vehid Šehić iz koalicije nevladinih organizacija „Pod lupom", koja prati održavanje izbora.

Dodik, lider SNSD-a i prethodni srpski član Predsedništva, poznat je po političkim nastupima koji se godinama ne menjaju - uglavnom su to priče o potencijalnom otcepljenju RS od BiH, što uvek izazove burnu reakciju Sarajeva.

Nekoliko sati po zatvaranju birališta, on je proglasio pobedu nad Borjanom Krišto, visokom zvaničnicom HDZ-a BiH, pa je u sedištu DF-a bilo veoma veselo, uz tortu, šampanjac i muziku.

Hit „Tek je 12 sati" zagrebačke grupe E.T. iz 1990-ih odjekivao je sa zvučnika.

Iz te pozicije, navodi, to jesu neke promene.

Da li to znači veće promene u Bosni?

Ne mora da znači, čak i da situacija u Predsedništvu bude drugačija nego do sada.

Republika Srpska (RS) je to vreme birala predsednika i potpredsednike RS, kao i Narodnu skupštinu RS.

„Ako DF i HDZ na nivou Federacije formiraju vlast, a potom i sa SNSD-om na nivou čitave države, sve će biti kao što je i do sada bilo", smatra Marić.

„Ali ako vlast sa HDZ-om naprave stranke opozicije iz RS i Federacije… To bi bila velika promena i to bi se zaista osetilo".

Izborni dan u Sarajevu

To kratko i jednostavno pitanje moglo čuti širom grada, po lepom i toplom danu koji je pored izbora završen i koncertom Stinga.

„Jesam, jesam, još jutros sam to obavio", odgovorio mu je konobar.

„Svi prvo gledaju svoj narod i kažu 'baš me briga, bolje da me, da izvineš, neki moj, nego tuđ - i to je tako.