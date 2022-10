Životinje i Srbija: Koje su ugrožene i ranjive vrste i kako ih zaštititi

Tragovi risa i mrkog medveda po šumskim i planinskim stazama ili let orla krstaša nad ravnicom su izuzetno retki, ali se još mogu videti u pojedinim delovima Srbije.

'Orlovi jedva lete'

„Naše populacije su praktično vezane za one u Rumuniji i Mađarskoj kao što je slučaj sa velikom dropljom", objašnjava Milan Paunović, muzejski savetnik u Prirodnjačkom muzeju u Beogradu, za BBC na srpskom.

Glodari - tekunica i stepski skočimiš

Ovaj mali glodar, kao i tekunica, našao se 2009. na poštanskoj marki , a svega četiri godine ranije za njim je počela intenzivna potraga koja do danas traje.

Jedan od razloga koji je doveo gotovo do izumiranja tekunice i stepskog skočimiša je uništavanje njihovog staništa, stepskih predela sa niskom travom i retkim drvećem i žbunjem.

„Tako da su osuđene da se na tim ostrvcima razmnožavaju u srodstvu i to značajno pogoršava sposobnost malih populacija da prežive, te one same po sebi onda izumiru", objašnjava doktor bioloških nauka.