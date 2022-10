Arhitektura, Jugoslavija i istorija: Mihailo Mika Janković, otac modernog Beograda između Istoka i Zapada

„To nije bila nimalo naivna, već vrlo ozbiljna sposobnost - da ti objekti budu zaista reprezentativni i da ih se niko ni do danas ne stidi."

Palata Saveznog izvršnog veća: Jankovićevo „životno delo"

Osim u sferi politike, jugoslovenski komunisti trudili su se da se oslobode sovjetskog uticaja i u kulturi i urbanizmu, što je dovelo do promene planova u izgradnji budućeg sedišta najvišeg izvršnog rukovodstva zemlje.

Posao je poveren Mihailu Jankoviću, arhitekti koji nije bio član partije, ali je bio sposoban profesionalac, što je ubedilo tadašnje državno rukovodstvo da je on pravi čovek za taj posao, opisuje profesor Kulić u naučnom radu Novi Beograd i simbolična izgradnja socijalističke prestonice .

„Srušio je centralni deo objekta i napravio potpuno drugi aneks, u kojem se nalaze saloni šest republika - to je faktički postala nova zgrada i novi projekat koji je samo prilagođen tom osnovnom skeletu u obliku latiničnog slova H", dodaje.

„Pristao je i išao je više puta u Bagdad na razgovore, taj projekat se razvijao, ali ga je u tome sprečila smrt 1976. godine", kaže on.

I iz drugih zemalja Pokreta nesvrstanih želeli su da grade po Jankovićevim nacrtima, ali je on odbijao pomisao da radi u Etiopiji i Libiji.

„Ali, otac tada nije hteo da ide u Etiopiju zbog toga što je Adis Abeba na velikoj nadmorskoj visini, a on i moja majka su bili srčani bolesnici i iz primarnih zdravstvenih razloga je to odbio.

„Imao je i ponudu da ide u Libiju, koja je tada bila kraljevina, ali nije želeo ni tamo da ide iz Jugoslavije", prepričava on.

Ko je bio Mihailo Janković?

Kormilar jugoslovenske arhitekture u nemirnim hladnoratovskim vodama

Podele usled Hladnog rata, perioda zaoštrenih odnosa Sovjetskog Saveza i Amerike koji je trajao do pada Berlinskog zida 1989. godine, ostavljale su trag na Jugoslaviji, ali se one nisu ticale samo ekonomske i političke situacije.

„Sovjeti su prihvatili jedan klasicistički jezik, a Sjedinjene Države su kao odgovor na to prihvatile modernizam, koji dotad nije imao tako značajnu ulogu na Zapadu", pojašnjava stručnjak sa Univerziteta Ajova Stejt.

„Ali, on je bio profesionalac koji je to sve umeo da pretvori u završenu zgradu, koja i estetski i tehnički potpuno zadovoljava", dodaje.

Čovek kome je Tito verovao

Sin Aleksandar smatra je to „veoma bitan momenat", zbog kojeg njegovo stvaralaštvo još više dobija na značaju.

„Pokušavali su da ga vrbuju, zvali su ga iz partije, ali on nikada to nije želeo - govorio bi im `mogu da vam pravim dobre zgrade, ako to želite, ali neću da se bavim politikom`", prepričava očeve reči Janković.