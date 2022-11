Srbija i Rusija: „Granični policajci imaju razumevanja" - šta je vizaran i zašto ga koristi veliki broj Rusa

Pre 18 minuta

Pošto veliki broj Rusa traži način da se preveze do granice sa Bosnom i Hercegovinom, u Srbiji je procvetalo tržište vizaran usluga

Vizaran nije ilegalan, ali najčešće se toleriše tokom ograničenog perioda - u većini zemalja, to je 90 dana bezviznog boravka u periodu od 180 dana, objašnjava Dmitri Kočenov, profesor međunarodnog prava na Centralnoevropskom univerzitetu, za BBC na srpskom.

„Međutim, stvar političke odluke države je da li će to proveravati - u Evropskoj uniji (EU), gotovo da nema provera za ljude nekih nacionalnosti, dok se druge nacionalnosti striktno proveravaju", kaže Kočenov.

Pošto veliki broj Rusa traži način da se preveze do granice BiH, u Srbiji je procvetalo tržište vizaran usluga na ruskom jeziku.

Zašto neki stranci idu na vizaran?

Tridesetdvogodišnja Marina i tridesetšestogodišnji Viktor* iz Moskve žive u Srbiji od marta 2022. godine - ona u Beogradu, a on u Novom Sadu.

Državljani Rusije u Srbiji mogu da borave do 30 dana bez vize, navodi se na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Srbije (MSP).

„Ne brinem se, jer znam da to što radim nije nezakonito", kaže Viktor.

I Marina i Viktor su do sada koristili usluge privatnih prevoznika.

„Policajac me je pitao da li volim Putina, nisam znala kako na to da reagujem, pa sam rekla da ipak neću odgovoriti i pustio me je", odmahuje Marina rukom.