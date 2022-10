Medicina i istorija: Lečenje dečije paralize - od „čeličnih pluća" do vakcine

Šta su „čelična pluća"?

Šta je dečija paraliza?

„Često podsećaju na grip ili kijavicu i prolaze u roku od deset dana, neretko se dešava i da zaraženi ne ispoljava simptome, ali ako polio dopre do nervnog sistema dolazi do uništavanja neurona, mišićne slabosti i paralize", pojašnjava Bibić.

„Iako se većina pacijenata oporavi, neki od njih se dugotrajno leče. To stanje je poznato kao postpolio sindrom - odnosi se na simptome bolesti koji se razviju 15 do 40 godina od trenutka kada se neko prvi put razboleo.

'Blagovremena vakcinacija je najbolji način prevencije dečije paralize'

Kako se leči?

„To je ono što me održava. To je ono što me leči. To je ono što mi omogućava da dišem sledećeg dana.