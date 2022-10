Privreda i energetika: Kada će biti uključeno grejanje u Srbiji

Pre 2 sata

Iako 2022. godina polako prolazi, a zima je sve bliže, oktobarski dani do sada su bili prilično topli, ali je pitanje kada će topli biti i radijatori.

Grejna sezona zvanično je trebalo da počne 15. oktobra i da traje do 15. aprila, ali Brnabić kaže da je odluka o tome kada će početi na lokalnim samoupravama.

„Videćemo kada će to biti, ponašaćemo se u skladu sa aktuelnim prilikama, ili možda pre neprilikama, u duhu sveukupne situacije i potrebe za štednjom."

U Odluci u o snabdevanju toplotnom energijom u Beogradu navodi se da su nadležni dužni da postižu i održavaju propisnu temperaturu pri spoljnoj temperaturi do 15 stepeni.

Temperatura u većini mesta iznosiće od 20 do 24 stepena, dodaju.

O grejanju

Za to vreme, u Sjenici će tokom vikenda temperatura biti od tri do 15 stepeni, da bi već krajem sledeće sedmice tokom jutra bilo i blagih minusa.

U Sjenici su beleženi i slučajevi temperature i do -35 stepeni .

U pojedinim delovima zemlje za to vreme uveliko vlada „miholjsko leto".

On veruje da će to svakako biti do početka novembra.