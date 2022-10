Srbija, Velika Britanija, istorija: Čedomilj Mijatović - ekonomista, političar, pisac, i viktorijanac među Srbima

Osnivač Narodne banke Srbije koji je uveo dinar kao valutu, pisac jednog od prvih bestselera, političar, državnih i diplomata koji je sklopio „najkraći tekst mira u istoriji" - sve to bio je Čedomilj Mijatović.

Uz to, vernik i spiritista.

Ovu ponudu on je odbio, piše u Mijatovićevim memoarima Uspomene balkanskog diplomate objavljenim 1917. godine.

Zanemarena renesansna ličnost

„U istoriografiji je on bio relativno poznat, ali je došlo do određenih promena prvo 1903. kad je došlo do promene dinastija, tada su mnoge ličnosti bliske dinastiji Obrenović stavljene u drugi plan.