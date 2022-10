Novi Sad, Kina, Šodroš, protesti: Uhapšeni ekološki aktivisti, započeti radovi na izgradnji mosta - šta znamo do sada

Pre 4 sata

Radnici kineske kompanije CRBC (China Road and Bridge Corporation) započeli su ograđivanje prostora na kom je predviđena gradnja, a policija je uhapsila nekoliko aktivista koji su se okupili kako bi zaustavili radove.

Ni iz kompanije CRBC, ni iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, nisu odgovorili na pitanja BBC-ja na srpskom o radovima i događajima na Šodrošu do objavljivanja teksta.

Radovi i hapšenja - šta znamo do sada?

Kako je sve počelo?

„Mene to ni najmanje ne uzbuđuje, niti me nervira, niti imam dileme - četvrti most će biti izgrađen", izjavio je tada gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.