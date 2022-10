Srbija i Ukrajina: Kijev od Beograda traži izručenje bivšeg obaveštajca i raščinjenog generala, saznaje BBC

U leto 2021, on je otpušten iz SBU. Prethodno su mediji u Ukrajini izveštavali o nekretninama koje je njegova porodica stekla tokom perioda njegovog uspona u službi, kao i o korupciji u SBU.

Osnov za izručenje - još zvanično nepoznat

„Još zvanično ne znamo da li se izručenje traži po osnovu dela iz neke vrste opšteg kriminala ili je u pitanju veleizdaja, pošto je predsednik Ukrajine više puta to pominjao", navodi Savić.

„Na njega je 2020. pokušan atentat i mi imamo pravosudnu presudu protiv lica koje je to delo izvršilo.

„Postoji sumnja da su nalogodavci sada u tim najvišim krugovima oko Predsedništva i on je rekao da će ako bude izručen to biti njegova smrtna kazna", tvrdi Savić.

Iz Ministarstva pravde Srbije, koje je nadležno za izručenje stranih državljana, do objavljivanja teksta nisu odgovorili na pitanja BBC-ja na srpskom o zahtevu za izručenje Naumova.

Dva postupka u Srbiji

Istraga u tom predmetu je u toku, a pritvor je okrivljenom zbog toga produžavan nekoliko puta - poslednji put do 2. decembra.

To je ujedno i krajnji rok posle koga sud mora doneti odluku o podizanju optužnice ili njenom odbacivanju.

Iz Višeg Tužilaštva u Nišu nisu odgovorili na upite BBC novinara o statusu istrage protiv Naumova do objavljivanja teksta.

„On je (Naumov) nama dao informaciju da su te istrage okončane, da za to ima dokaze i da je on posle toga imenovan u šefa SBU i dat mu je čin generala", navodi Savić.

„Da li je došlo do nekih novih dokaza, da li je to ponovo otvoreno, šta se dešavalo u Ukrajini u međuvremenu, mi za sada nemamo podataka i očekujemo da nam se to dostavi", kaže Savić.