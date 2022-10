Srbija, migracije i Evropska unija: Do Beograda bez vize, za EU sa krijumčarima - kako državljani Burundija, Tunisa i Indije stižu do Evrope

On se sa porodicom pridružio hiljadama izbeglica i migranata na takozvanoj Balkanskoj ruti, kojom već godinama dominiraju Avganistanci i Sirijci .

Za državljane Burundija, Tunisa i Indije, rizično putovanje krijumčarskim kanalima do sada je bilo utoliko lakše, što su do evropskog praga mogli da stignu legalno i bez viza, ali to bi uskoro moglo da se promeni.