Rusija i Ukrajina, Srbija: Šta ako Beograd uvede sankcije Moskvi i šta ako odbije

Pre 40 minuta

Koje su posledice neuvođenja sankcija Rusiji?

„U tom smislu vrlo često od nemačkog kancelara Šolca se čuje da je on za to da se ubrza proširenje i da se zemlje Zapadnog Balkana prime, jer je to geopolitička odluka", kaže on.