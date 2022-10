Srbija, politika i nova vlada: Energetika, inflacija, EU integracije, ni reč o Rusiji - koje su glavne poruke mandatarke Ane Brnabić

Srbiji je na tom polju, istakla je, potrebna veća nezavisnosti i da se „ne oslanja samo na jedan izvor i jednog partnera, posebno kada te strane pokažu da su nesigurne i da to pitanje koriste za politički obračun i nametanje politike".

Koje su najvažnije poruke Ane Brnabić

„Umesto toga, desilo se nešto što je bilo teško zamislivo posle Drugog svetskog rata, a to je rat na evropskom kontinentu", rekla je Brnabić.

Imajući sve to u vidu, Brnabić je rekla i da će Srbija „nastaviti da radi na evropskim integracijama Srbije", jer pripada „porodici evropskih naroda i zemalja".

„Danas potpuno jasno razumemo poruke iz EU da dalji napredak zavisi od dva pitanja - da li ćemo se već sada usaglasiti sa Zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU, odnosno da li ćemo uvesti sankcije Rusiji i koliko brzo i na koji način je moguće doći do finalnog sporazuma o normalizaciji sa Prištinom".

Srbija je do sada uz Belorusiju jedina evropska zemlja koja Rusiji - od koje ima značajnu energetsku zavisnost, kao i podršku po pitanju Kosova pred Savetom bezbednosti UN - nije uvela sankcije, iako je osudila rusku agresiju na Ukrajinu.

Posle godina tenzija i težnji dela albanskog stanovništva za odvajanjem od SRJ, krajem tokom 1998. i 1999. na Kosovu je došlo do oružanog sukoba između jugoslovenske policije i vojske sa jedne i Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) sa druge strane.

Međutim, Brnabić bombardovanje naziva „brutalnom agresijom", pre svega zato što je odluka da do njega dođe doneta bez odluke o Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Kosovo je 2008. proglasilo nezavisnost od Srbije i do sada ga je priznalo oko 100 zemalja, ali njihov tačan broj i dalje nije poznat.

Među zemljama Evropske unije koje nisu priznale Kosovo su Španija, Slovačka, Kipar, Grčka i Rumunija, a kada je reč o svetskim silama, to su Rusija, Kina, Brazil i Indija.

Kako je navela, nezaposlenost je na „istorijski najnižem nivou od 8,9 odsto", a očekuje i da do kraja godine prosečna plata bude više od 700 evra.

„Odmah smo nastavili izgradnju brze pruge od Novog Sada do granice sa Mađarskom, koja treba da bude završena u mandatu ove Vlade.

„U mandatu ove Vlade krećemo i sa radovima na izgradnji brze pruge od Beograda do Niša, čija je priprema u toku."

Sve to, dodala je, jeste način da se dođe do cilja, koji glasi - prosečna plata 1.000 evra, a prosečna penzija 500 evra do 2026. godine.