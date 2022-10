Srbija i fudbal: Kako je Partizanove dečake trener naučio da poštuju večitog rivala

„Jako je ružno da, kada pobedite, komentarišete kako 'nikada ovde nismo izgubili'. Nemoj da sam više ikada čuo da to kažete, moraš da poštuješ neke stvari.

Partizan je pobedio 4:2, prestigao crveno-bele na tabeli Kadetske lige Srbije i dospeo na drugo mesto, ali trener crno-belih nije zaboravio da je to „ipak večiti rival i da neke stvari treba poštovati".

„Ne dozvoljavam deci ni da pevaju ili da se raduju posle utakmice, već hoću da uzmu stvari tiho i napuste teren 'Marakane' (navijači Zvezde tako u žargonu nazivaju stadion) sasvim normalno i kulturno, a slavlje će se nastaviti u autobusu ili Teleoptiku (sportskom centru Partizana)", dodaje on.

Šta se desilo na derbiju?

„Zasmetalo mi je to posebno, jer su to čule i kolege iz Zvezde, sa kojima imamo super saradnju - to što nose dres i grb Zvezde ne znači da treba da ih omalovažavamo", kaže trener rodom iz Podgorice.