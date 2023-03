Srbija i zakon o hitnoj pomoći: „Bio sam zapanjen što se niko ne javlja"

Sve to Zejnula govori u slušalicu.

„(Oni) po hitnom pozivu izlaze na teren i moraju da ostave pacijente koji su došli da potraže pomoć, da bi im se po završetku terena vratili - to ume da bude jako napeto", priča Goran Perge, lekar Službe hitne pomoći u Sremskoj Mitrovici.

Ipak, to često nije slučaj.

„Ponekad prođe i po nekoliko sati od trenutka kada se pacijent zbrine na terenu do konačnog smeštaja u zdravstvenu ustanovu.

„Dodatni problem sa kojim se suočavamo jeste što nam je potrebno i do 30 kilometara dok dođemo do nekog sela jer su putevi nepristupačni, što posebno dolazi do izražaja zimi, kada se uključuje i policijska i vatrogasna služba", kaže Aleksandra Paunović, načelnica Službe hitne pomoći u ovom mestu.