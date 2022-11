Svetsko fudbalsko prvenstvo 2022: Kako su se menjale himne Mundijala, a uz koje pesme je Srbija ispraćala fudbalere

Martinove pesme La Copa de la Vida „dobro se seća" Miško Bilbija, koji je tada kao novinar radija B92 izveštavao sa Mundijala u Francuskoj, gde se ova numera na stadionima i van njih „toliko vrtela, da je u jednom trenutku počela i da nervira navijače", prepričava on za BBC na srpskom.

Muzika i fudbal već idu ruku pod ruku - Mundijal, koji se igra na svake četiri godine, tradicionalno je imao himnu, a u poslednjih sedam izdanja uz to je bila komponovana i zvanična pesma turnira, kako je FIFA objasnila.

„Nema dileme da je opredeljenje FIFA da himnu posvete zemlji domaćinu, a da ovom zvaničnom pesmom ciljaju širu publiku - zato imamo mega zvezde poput Šakire, Rikija Martina i ostalih, koji pevaju zvanične pesme", dodaje on.

Na SP 1998, himnu pevali su Senegalac Jusu Ndur i belgijska pevačica Aksel Red - bila je to numera La Cour des Grands , koju su otpevali i na ceremoniji otvaranja 10. juna 1998. u Parizu.

Bilo je to „neverovatno iskustvo", ljudima se dopala pesma, kao i francuskom timu, a užitak je bio veći zbog činjenice da je nastupala u duetu sa umetnikom koga ceni, kaže Aksel Red za BBC na srpskom.

Ni ove godine u Kataru, gde se od 20. novembra do 18. decembra održava 22. Mundijal, neće biti drugačije, a trio muzičara iz Amerike, Japana i Nigerije - Trinidad Kardona, Davido i Ajša - pevaće zvaničnu pesmu Haja, Haja uz poruku „jači smo zajedno".

„Himne su mnogo više industrija, nego što je to neko ozbiljno muzičko stvaralaštvo, prate trendove u muzici, a ne postavljaju nove - kada te kriterijume uzmeš u obzir, onda i dođeš do rezultata da se vrlo brzo zaboravljaju", smatra Miško Bilbija.

„Tako možemo da vidimo da je 1990. u Italiji to je bila kancona, karakteristična za tu zemlju, a Amerikanci su četiri godine kasnije opet izabrali mejnstrim sa Holom", opisuje on.

Prekretnica u Francuskoj: Himna domaćinu, zvanična pesma svetu

„Otac mi je bio pravnik, želeo je da i ja to budem, ali se sećam da je bio jako srećan kada je saznao da ću pevati himnu Svetskog prvenstva i da mi je rekao 'vau, sada si uspela'", dodaje.

„Šalili smo se da možda u nekim zemljama tokom našeg nastupa idu reklame ili ljudi koriste priliku da odu do toaleta", priča Red.

Zvaničnu pesmu We Are One otpevale su američke zvezde Pitbul i Dženifer Lopez.