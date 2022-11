Svetsko prvenstvo 2022: Šta su ofsajd, indirekt ili presing - sedam pojmova koje treba da znate pre Mundijala u Kataru

Ofsajd - pravilo koje se mnogo puta menjalo da bi promenilo fudbal

U savremenom fudbalu to bi bio adekvatan opis uz nekoliko dodatnih pojašnjenja, ali pre više od jednog veka propozicije igre bile su prilično drugačije.

Već 1925. došlo je do nove izmene, a broj igrača ispred kojih napadač ne sme da bude smanjen je na dva.

Sudijama u sobi za video proveru biće automatski dojavljeno ako je došlo do ofsajda, a uvedena je video animacija zbog veće efikasnosti, navodi se u saopštenju asocijacije.

Presing: Pojam koji je promenio računanje vremena u fudbalu

Kada je slavni Ajaks iz Amsterdama u eri Johana Krojfa prihvatio presing i učinio ga neodvojivim delom totalnog fudbala, filozofije koja je tom klubu donela tri uzastopne titule šampiona Evrope tokom 1970-ih, ovaj princip su počele da sprovode gotovo sve velike ekipe do danas.

Fudbalski analitičar napominje da su razlike između modernog fudbala i onog od pre više od pola veka „brojne", ali, ukoliko bi morao da navede samo jednu, onda bi to bio presing.

„Njega ne igraju samo 15 ili 20 najboljih ekipa na svetu ili u Evropi, već je to često i oružje timova koji igraju protiv njih i žele da ih poremete", kaže Jevtović.

Ona pojašnjava da se pritisak može vršiti ispred protivničkog gola, pred svojim, ali i na sredini terena, a kao dobar primer ekipe koja je to uspešno činila navodi engleski Liverpul, koji je postao evropski (2019) i engleski prvak (2020).

„Oni su na fantastičan način prezentovali kako se to radi, pokazalo se da iz presinga ima mnogo oduzetih lopti, a kasnije i golova iz tih situacija", kaže ova fudbalerka.

„Nepostojeća" tiki-taka i španska „igra pozicija"

On je sada trener Mančester Sitija, a ranije je radio u Barseloni i Bajernu iz Minhena.

„To je posed radi poseda, odnosno situacija u kojoj ekipa drži loptu samo da bi je držala, a sam posed nikada u fudbalu nije cilj, već želite da ugrozite protivnika kroz taj posed", objašnjava on.

„Gvardiola postavlja ovaj sistem najbolje na svetu, ali igru pozicija praktikuju i, na primer, Tomas Tuhel, trener Čelsija i Luis Enrike, selektor Španije", opisuje on.

Miroslav Đukić, srpski trener i nekadašnji reprezentativac Jugoslavije, koji je dugo igrao u Španiji, ovaj sistem doneo je u Srbiju dok je trenirao nacionalni tim do 21 godine i beogradski Partizan, dodaje.

Veliki posed lopte i namera da se on vrati čim pređe kod rivala glavna su obeležja timova koji igraju na taj način.

Šta je „indirekt"?

Dok su slobodni udarci i penali dobra šansa za fudbalere jakog i preciznog šuta dobra prilika da direktno gađaju gol protivnika, postoje i prekidi iz kojih to nije dozvoljeno - indirektni slobodni udarci .

Katenaćo: Italijanski posao u kojem bolji ne mora da pobedi

„Isprva je to bio samo `batitore libero`, što bi u bukvalnom prevodu bio onaj koji udara, odnosno samo ispucava loptu, jer to tada nisu bili tehnički dobro obučeni igrači, a kasnije su u Italiji i posebno u Holandiji i Nemačkoj liberi postali plejmejkeri njihovih ekipa", dodaje on.