Crni panter i Vojvodina: Balkanske potrage za divljim životinjama

Pre 28 minuta

O potrazi za panterom

„Sejali smo ječam kolega i ja i u jednom momentu iz pravca šipražja izašla je životinja, kolega me je pitao šta mi ovo gledamo, rekao sam - u veliku mačku.

„Išla je gracioznim hodom, nije se osvrtala, nije bežala, došla je do neke sredine te njive, stala, pogledala prema nama, zadržala se par sekundi i otišla... Dugo sam je gledao, bili smo u neverici", izjavio je Sladić.

Slučaj je prijavio kada je od još nekoliko stanovnika okolnih sela čuo da su videli isto što i on.

„Mole se građani da ne idu do daljeg u tom pravcu, jer se radi o veoma opasnoj i nepredvidivoj divljoj životinji", naveli su.

„Uočili smo razne druge vrste životinja - ptice, neke razne vrste sitnijih glodara, ali na sreću ili nesreću još uvek nismo uočili nešto što ukazuje da je on u blizini", naveo je Nemanja Ivanović , načelnik Pokrajinske inspekcije za zaštitu životne sredine.

„Na sreću, niko nije prijavio štetu do sada", rekao je on.

Hvatanje divlje životinje

„Zoološki vrt Palić ima najsavremenije sredstvo za uspavljivanje - maksimalni domet je do 30 metara za uspavljivanje, a mi to nećemo da radimo u zatvorenim kontrolisanim uslovima, nego bukvalno na otvorenom", rekao je on za portal Nova.