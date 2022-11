Svetsko prvenstvo u fudbalu 2022: Koje povrede muče Srbiju i Piksija, a ko će od svetskih zvezda propustiti Mundijal

Pre 1 sata

Lekar koji godinama radi sa fudbalerima beogradskog Partizana napominje da nije radio na oporavku aktuelnih reprezentativaca od povreda koje ih trenutno muče i da o njima nema precizne informacije, ali da činjenica da su otišli na Mundijal ukazuje da ovo „nisu one vrste koje treba da brinu navijače".

„Ukoliko je bilo ko od tih momaka krenuo na put, onda su šanse da oni zaigraju u prvoj ili drugoj utakmici velike, jer ne verujem da bi bilo ko bio u avionu da se na njega ne može računati u prvom krugu takmičenja", objašnjava on.

Stopalo Aleksandra Mitrovića najveća briga selektora Stojkovića

On nije igrao za londonski Fulam u poslednja dva kola engleske Premijer lige protiv Mančester Sitija i Mančester Junajteda, a trener Marko Silva kritikovao je srpskog selektora Stojkovića zbog toga što je Mitrovića uvrstio u tim na meču protiv Norvežana, samo tri dana posle duela sa Švedskom.

„Što se tiče frakture, to nije istina. Radi se o kostima, to je tačno. Ali, nije došlo do preloma", rekao je Silva za sajt Atletik.