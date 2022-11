Svetsko prvenstvo u fudbalu: Tihi heroji Jugoslavije iz 1998 - „Još osećam kako se prečka trese"

Sve to zbog Svetskog prvenstva u Francuskoj 1998, na koje je reprezentacija Savezne Republike Jugoslavije (SRJ) otišla sa mnogo nade, predvođena nizom svetskih zvezda.

„Još uvek mi je to dosta nerealno", kaže uz osmeh za BBC na srpskom Komljenović, koji je kao desni bek pre svega bio zadužen za odbranu.

„Naravno da mi to prvo padne na pamet kad se setim tog Mundijala, ali i meča protiv Nemačke u grupnoj fazi, kada smo vodili 2:0 i igrali fantastično, a na kraju je bilo 2:2", kaže Petrović.

„Trebalo je da ih dobijemo, završimo prvi u grupi i imamo lakši raspored u drugom delu, ali malo smo se opustili, bili drugi i otišli na Holandiju", dodaje on.

„To su sve momci za desetku, a pogotovu Mitrović - čovek od tri metra, onakva gromada, a tako dobro srce... On kada zabije gol kao da sam ga ja zabio", kaže Petrović.

O Holandiji, tišini i drugoj propuštenoj šansi

„To je bilo u snu... Ona se vratila... Toliko je jako šutnuo da se vratila skoro do centra."

„Do tada se niko nije čuo, jer je bilo totalno razočaranje i to ne toliko zbog penala, koliko zbog tog gola u zadnjoj sekundi... Jednostavno nismo imali šanse da reagujemo."

„A naročito zato što je to bio kraj nečega što je po kvalitetu ekipe trebalo da bude mnogo veće... Nešto baš veliko".

„Piksi je kao kapiten sve to vodio, Peđa bio najbolji igrač Evrope, Savićević je bio tu, Jugović bio top, a radio je, trčao, borio se, reč jednu nije rekao, pa Đukić, Mihajlović kao svetsko fudbalsko ime...

„Žao mi je što nismo barem stigli do četvrtfinala ili polufinala, ali tako je to... Kazni te nešto što pre toga nisi odradio kako treba."

Lične karte

Celu fudbalsku karijeru, osim dvogodišnjeg izleta u španskoj Saragosi, proveo je upravo u Nemačkoj i to najviše u rodnom gradu, gde je nastupao za Ajntraht.

Kasnije je uglavnom radio kao pomoćni trener, uz nekoliko samostalnih poslova, poput selektorskog u Iraku, gde je bio do proleća 2022. godine.

O Nemačkoj, problemima i prvoj propuštenoj šansi

On u tome vidi neke probleme tadašnje reprezentacije.

Nekadašnji fudbaler nemačkog Ajntrahta upravo se posle prekida u 4. minutu najbolje snašao u šesnaestercu Amerikanaca i glavom ćušnuo loptu u mrežu , iako sam kaže da mu to nije bila jača strana.

„Eto, najbolji strelac reprezentacije na turniru sa samo dva gola - to je znak da nešto nismo učinili kako treba."

Mrežu je tada prvi zatresao Mijatović u 13. minutu, a potom i Stojković u 52. i Jugoslavija je sve do poslednjih 20 minuta imala veliku prednost.

Međutim, zna se šta floskula kaže do kada Nemci igraju fudbal, tako da su prednost smanjili u 72. minutu, posle autogola Mihajlovića.

„Bio sam ubeđen da ću igrati od početka, jer sam u to vreme u nemačkoj ligi stalno igrao protiv Andreasa Melera i uvek iz tih duela izlazio kao pobednik", navodi.

„'Možeš li da igraš, nemamo više defanzivaca', pita me pokoji Sani", priseća se Stević razgovora sa selektorom Slobodanom Santračem.

„'Nema problema', rekao sam, 'ako treba igraću', a baš je to bio period kada su Nemci pravili veliki pritisak, a zna se kakvi su oni i da igraju i duže od 90. minuta".

„Neki igrači su možda i nespremni igrali, to je ono što mi je najviše smetalo i što je možda bilo presudno da ne dođe do tog zadnjeg koraka ka uspehu", smatra Stević.

U nizu velikih imena iz te reprezentacije, on pre svega izdvaja Stojkovića i Savićevića.

„Nije ni Dejo bio spreman, ali Dejo je Dejo, igrač koji može u svakom momentu da reši utakmicu - nešto najgenijalnije što sam do sada video, bez konkurencije", navodi bivši fudbaler Rada.

O plasmanu u Francusku i Jugoslavijama

„Pozvao me je zato što je neko od igrača bio bolestan, ne znam", priseća se Petrović.

„Pitao sam ga da li ću stvarno igrati, da li može to da mi obeća, jer nisam hteo ni sa kim drugim da pričam o tome, samo sa njim, zato što sam ga cenio kao čoveka, stvarno je bio ljudina.

Petrović se na kraju našao na spisku reprezentativaca za put u Francusku, iako je, kako kaže, bilo „puno pritisaka i lobija" da do toga ne dođe.

„Nisam bio ljubimac zato što sam igrao u Dinamu iz Zagreba, to mi nije bilo oprošteno", kaže kratko Petrović, koji je pred Mundijal 1998. dobijao i pretnje smrću.

„Mogu da pričaju ovo i ono, ali to su sve laži i gadosti - znam, bio sam svedok, igrao i družio se sa mnogima i svi su bili najponosniji na svetu igrati za tu zemlju."

„Oni kažu fudbaleri znaju samo da igraju i ništa drugo, ali kada treba da se koriste u političke svrhe, onda im trebaju fudbaleri - to sam odavno shvatio", kaže Petrović.

„Bio sam ponosan i do smrti ću ostati ponosan na to - igrao sam Mundijal, sa jednom od najvećih generacija, stvarno vrhunskim igračima, iako nismo baš svi bili asovi kao oni", kaže Petrović.

O sadašnjosti, Kataru i budućnosti

„Dik je meni bio trener, doveo me je iz RKC-a u PSV i tada me je pozvao da mu pomognem, a posle me nije puštao, pa sam sa njim dugo radio, ali i sa Gusom Hidinkom, Avramom Grantom..."