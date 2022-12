Srbija i mentalno zdravlje: Kako prepoznati zimsku depresiju i izboriti se sa njom

Pre 1 sata

Sa zimskim noćima koje u Velikoj Britaniji traju i do 19 sati, i često lošim vremenom u Škotskoj, procenjuje se da „zimski bluz" može da utiče na do 20 odsto stanovništva

„Zagađenje je mnogo veće nego što je bilo i mislim da to utiče na depresiju, pored svih drugih stvari", kaže on.

Mitrović lek protiv stresa nalazi u igri sa ćerkicom i sportu, a to mu je i posao - radi kao košarkaški trener.

Kako prepoznati zimsku depresiju?

„Ne mora to da bude uvek gubitak raspoloženja koji se vidi, ali depresija jeste kada više ne možete da se radujete stvarima koje su vas činile srećnom i zadovoljnom.

„Dolazi do nesanice, gubitka apetita, kod nekih dolazi do više spavanja, što je bekstvo u san da se izbegne suočavanje sa stvarnošću, i do nemogućnosti izvršavanja određenih obaveza", kaže doktorka.