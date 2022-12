Srbija, škole i nasilje nad prosvetnim radnicima: „Nikad neću zaboraviti nož uperen u moju glavu"

Pre 50 minuta

„Nož uperen u moju glavu i njen pogled koji nikada do sada nisam videla", priseća se Radosavljević prizora.

„A da je nastavnik, ne daj Bože slučajno očešao učenika bio bi suspendovan i vodio bi se disciplinski postupak - to je neprihvatljivo, pa ako vas zakon ne poštuje neće ni društvo", priča Milan Trbović, predsednik Sindikata prosvetnih radnika Vojvodine, jednog od esnafskih udruženja čiji članovi su učestvovali na protestu.

„Snimak je osmelio prosvetne radnike da kažu šta se dešava dugi niz godina, to je kap koja je prelila čašu.

Nasilje nad nastavnicima - kakva je zakonska procedura

Olivera Radosavljević devet godina putuje 50 kilometara u jednom smeru do Osnovne škole Selevac, u opštini Smederevska Palanka.

Pošto ju je učenica ubola uspela je nekako da dođe do nastavničke kancelarije - krv se slivala niz odeću.

Kolege su je odvele do Urgentnog centra gde je primila lek za smirenje, ušili su joj ranu, a u medicinskom izveštaju zapisano je - lakša telesna povreda.

Deca tog uzrasta ne mogu krivični da se gone, njih zastupa roditelj, kog takođe može da predstavlja advokat, što se desilo u ovom slučaju.

Mere koje se preduzimaju kada dođe do nasilja u školama. određene su Pravilnikom o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje koji je donelo Ministarstvo prosvete.

„Njen otac sa kojim radim, me je samo pozvao tog dana da vidi gde sam i posle toga nikad više - a imali smo korektan, profesionalni odnos", govori nastavnica matematike.

Po okončanju postupka škola je u obavezi da podnese krivičnu prijavu za utvrđivanje odgovornosti roditelja, ali škola u kojoj radi, kako kaže, još to nije učinila, iako je postupak završen pre godinu dana.

Nivoi nasilja - šta škola mora da preduzme i u kom trenutku

Šta prosvetari traže?

„Kada neko hoće, on reši problem, kada neće pravi radnu grupu, ali ne može se ona sastajati beskonačno", dodaje.

Drugi predlog koji je Forum gimnazija izneo 2019. jeste zabrana prelaska učenika u drugu školu do okončanja vaspitno-disciplinskog postupka.

Koliko je rasprostranjeno nasilje na prosvetnim radnicima?

BBC na srpskom je pokušao da sazna koliko je prosvetnih radnika pretrpelo neki vid nasilja, ali do objavljivanja ovog teksta, ministarstvo prosvete nije odgovorilo.

Urušen položaj, pogaženo dostojanstvo, nasilje relativizovano

„Nisu svesni da postoji granica, da je to odrasla osoba sa kojom ne može i ne treba da se postupa na takav način, nisu svesni u kojoj meri takvo ponašanje nanosi štetu i ostavlja posledice", pojašnjava.

„Nikada nismo dolazili u školu da se bunimo zbog ocena, da vršimo bilo kakav pritisak, ali smo svesni da roditelji to rade, nekada usmeno u ličnom obraćanju ili preko dece, a nekada pokušavaju kroz viber grupe unesu pometnju i da troluju " , kaže Milaković.

Kada im sinovi prepričaju da su čuli ili videli bilo kakvu vrstu nasilničkog ponašanja, trude se da im pojasne da to nije način rešavanja bilo kakvih problema.

Neki od primera nasilja u školama u Srbiji poslednjih godina:

„Deli se po društvenim mrežama, komentariše se - oni koji vrše nasilje imaju jedan motiv, dok je onima koji to gledaju zabavno, postaju saučesnici, snimaju, prepričavaju ili se podsmevaju situaciji", kaže Marković.

„Ono što se pokazuje u osam uveče, scene nasilje, sve to utiče na decu, nema edukativnog sadržaja, plus ugledaju se na ljude koji se same hvale da nemaju obrazovanje - ovo je širi problem", dodaje.