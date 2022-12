Tragedija, planinarenje i Bjelašnica: Šest decenija od najveće planinarske nesreće Balkana

Do vrha im nije ostalo mnogo, tek par stotina metara, ali sve jači vetar diže snežnu prašinu i toliko snažno duva da se međusobno ne čuju i ne vide.

Tog 2. decembra 1962. živote je na planini ostavilo sedam od 11 mladića, što je do danas ostala najveća planinarska tragedija na ovim prostorima - najstariji je imao tek 20 godina.

„I onda nam je uvek isti zaključak, da planina daje, ali i uzima… Nešto slično se lako može i danas desiti, Bjelašnica je najnepredvidivija planina oko Sarajeva", dodaje on za BBC.

„Bio sam na ivici da poludim od hladnoće"

Od mesta sa kog su krenuli, navodi iskusni planinar, do vrha Bjelašnice na 2.067 metara i opservatorije koja se tamo nalazi, treba oko tri sata.

„Ali najednom je postalo maglovito, a onda nas je udario tako snažan vetar da nas je, iako smo se svi držali zajedno, bacao i po 20 do 50 metara niz padinu, kao orahove ljuske."

„I tako je to bilo celu noć", piše Matić.

Spas

Do jutra, nekoliko njih je promrzlo i bili su nesposobni da nastave put, piše Borba.

I Matić piše da je do jutra „Vujinac bio slab", a da su „Anđelku noge promrlze", ali da „niko nije bio ostavljen na nemilost stihiji".

„Ona su se otvorila, ugledao sam zaprepašćene ljude i shvatio da je to konačno spas - uneli su me, ubrzo je stigao i Rifet, a ubrzo posle toga stigao je i moj brat Vojislav."

Potraga

Peto posle četiri dana potrage i to u smetu dubokom šest metara.

„Rekli smo im da ne idu"

„Ovih prazničnih dana očekivali smo da ih vidimo preplanule, da čujemo kakvu zgodu sa planinarenja, a sada... Koliko je to strašno."

Ivica Bijelić, student iz Sarajeva, koji je tih dana bio u planinarskom domu na Bjelašnici, izjavio je za Borbu da su im on i ostali govorili da ne idu.

Marić kao pogrešnu odluku vidi to što su odlučili da prenoće na planini.

„Neko će reći što se preživeli nisu vratili po ostale, ali to je nagon za održanjem, zakon prirode - da su se vratili, svima bi sledila smrt, a ne bi spasli ostale.

„Mogu samo da razumem da neko u tom trenutku misli na svoje dete i da u nekome postoji nagon da će pre on ostati da se smrzne, nego da napusti dete.

„Ali to je to, ni za koga više."

Šta je važno znati pred planinarenje?

To dovodi do treće opasnosti - neadekvatne odeće, koja lako može da dovede do promrzlina.