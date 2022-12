Ivica Dačić u Intervjuu petkom: „Sankcije Rusiji zavise od interesa Srbije"

Koliko je Srbija daleko od sankcija Rusiji

Kampanja povlačenja priznanja Kosova: Od brojki do cene

Od gašenja požara do sveukupnog rešenja

'Srpski svet'

Dačić: „Ne znam šta je on mislio, ali ako se misli na zajednički interes srpskog naroda u celini - on svakako postoji. To nije ništa nelegitimno i to imaju i drugi narodi na svetu.